100 مليون صحة.. 60 ألفا تلقوا الخدمات الطبية بالمجان خلال يوليو بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بفحص أكثر من 60 ألفا و500 مواطن، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال 30 يومًا، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة.

وهي الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن.

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محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 27 ألف مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 23 ألفا و500 سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 9 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ204 مقر بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1200 مواطن ضمن مبادرة كبار السن من ٦٥ عاما فما فوق.