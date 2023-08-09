عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 مليون صحة.. 60 ألفا تلقوا الخدمات الطبية بالمجان خلال يوليو بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بفحص أكثر من 60 ألفا و500 مواطن، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال 30 يومًا، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة.

وهي الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن.

IMG-20230809-WA0033
IMG-20230809-WA0033
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0034
IMG-20230809-WA0034
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0024
IMG-20230809-WA0024

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين

فحص 310 رؤس ماشية بالمجان بقافلة جامعة سوهاج البيطرية

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 27 ألف مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 23 ألفا و500 سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 9 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ204 مقر بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1200 مواطن ضمن مبادرة كبار السن من ٦٥ عاما فما فوق.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج 100 مليون صحة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

موضوعات متعلقة

تناولت جرعة زائدة.. العناية الإلهية تُنقذ مريضة نفسية من الموت في سوهاج

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

الأزهري في ساحة الشيخ علي المنصوراوي بأسوان: هذه أعلى صور الكرم بالشرع الشريف

لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع مصر.. سفير أنقرة بالقاهرة يلتقي نائب الرئيس التركي

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أهالي قفط يطالبون وزارة النقل بسرعة إنهاء أعمال تجديد المحطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ