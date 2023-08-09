بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمشروع محطة رفع صرف صحي قرية العفادرة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بساحل سليم، لخدمة 10 قرى بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليارا و600 مليون جنيه ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري.

وذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية.

رافقه خلال الجولة، النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، واللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة وفاء أحمد سيد، المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس هشام أبو ضيف، مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندسة دعاء عوض، رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومسئولو الشركة المنفذة للأعمال.

وبدأ المحافظ زيارته لمشروع محطة رفع العفادرة بتفقد أقسام المحطة، والتي تعمل بطاقة 160 لترا/ ثانية، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن لمراحل الإنشاء بالمشروع والمحطة ومكونات مشروع التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب 10 قرى بمركز ساحل سليم، وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه لمحطة المعالجة ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته مليارا و600 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات.



وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال، وتذليل جميع العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في جميع القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بـ 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والرى 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه، ويتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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