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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم «مندوب مبيعات» لـ بيومي فؤاد في السعودية

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قررت الشركة المنتجة لفيلم “مندوب مبيعات”، الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، طرحه في السينمات السعودية يوم 17 أغسطس الجاري. 

ويقوم ببطولة فيلم “مندوب مبيعات” كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. 

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فيلم “مندوب مبيعات”

تدور أحداث الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومى وسيد للسفر وانتحال صفة عاملى مندوبى مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم  تصويره  بالكامل في إمارة دبي على ثلاث مراحل، بدءا من سبتمر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023. 

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقى حامد صالح بعد فيلميه "شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018، والفيلم الثاني خليجي بعنوان "المعرس" ومعناها “العريس ليلة الدخلة” 2020، وهذه المرة الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات. 

 

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