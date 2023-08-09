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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يكرم الزميلين كريم ناصر وإسلام خالد ويمنحهما شهادة تقدير

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد

كرّم الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محرري التعليم العالي في موقع "صدى البلد" الإخباري، كريم ناصر، وإسلام خالد.

جاء هذا التكريم تقديرًا لمجهودات الزميلين كريم ناصر وإسلام خالد، محرري التعليم العالي في موقع “صدى البلد”، وجهدهما المتواصل في تغطية أحداث وفعاليات إعداد القادة بالجامعات.

وقد تمثل تكريم الزملاء في قيام الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بتقديم شهادات تقدير للزملاء على مجهوداتهم.

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وقد نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي فعاليات الملتقى القمي للطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف 2"، وذلك تحت رعاية  الدكتو أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد.

ويأتي الملتقى كجهد مستمر من معهد إعداد القادة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب المبدعين ذوي القدرات الفائقة، ولتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
معهد اعداد القادة يكرم الزملاء في موقع صدى البلد
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