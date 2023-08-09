إزاي تعرف السعر الرسمي للسجائر.. إيسترن كومباني توضح

طالبت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـQR كود للتأكد من الأسعار الرسمية للسجائر قبل الشراء، حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على جميع منتجاتها لتسهل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

وناشدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني التجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها، لأن ذلك يضع مسئول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي.

ووجهت الشكر إلى كل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية، وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، مؤكدة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

وقد أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أن أسعار منتجاتها من السجائر ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيه للعلبة (20 سيجارة)، ومنها الكليوباترا الأكثر طلباً بالأسواق.

أسعار السجائر المحلية

سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس 10 نحو 15 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

سعر سجائر بوسطن/بلومنت 24 جنيها.

سعر سجائركليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوبر 24 جنيها.

سعر سجائر مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

سعر سجائرمونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

سعر سجائركليوباترا بلاك 24 جنيها.

سعر سجائر ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

سعر سجائر فايسروي/بال مال 33 جنيها.