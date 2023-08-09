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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

الشركة الشرقية تعلن
الشركة الشرقية تعلن ثبات أسعارها

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أن أسعار منتجاتها من السجائر ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023 مؤكدة بأن أسعار كافة منتجاتها 24 جنيها للعلبة (٢٠ سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلباً بالأسواق.

وتهيب الشركة الشرقية إيسترن كومباني في بيان لها اليوم  بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالاسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤل البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية ال QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالاسعار علي كافة منتجاتها للتسهيل علي المستهلكين التعرف علي السعر الحالي للمنتجات.

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وتشكر الشركة الشرقية إيسترن كومباني كل التجار الذين يحرصون علي الالتزام بالبيع بالاسعار الرسمية وتهيب بالجميع الحذو مثلهم مؤكدة الشركة مواصلة التكاتف مع الاجهزة المعنية للتصدي للتجار الغير ملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التدوال لرفع أسعارها.

الأسعار ثابتة منذ 5 أشهر 

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة تحرك أسعار السجائر مؤكدًا علي أن الأسعار لم تتغير منذ مارس 2023 مشيراً إلي أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، واوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار الغير ملتزمين.

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