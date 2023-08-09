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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة شيخ الأزهر.. نهال عنبر في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نهال عنبر
نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نهال عنبر ، في الصورة رفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بإطلالة محتشمة.

وعلقت نهال علي الصورة: "زيارة للأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر".

 

 

ونشرت الفنانة نهال عنبر، صورة مع حفيدها يوسف بعد تعرضه لعدة جروح وكدمات، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

وعلقت نهال عنبر، على الصورة قائلة: “الحمد لله جات سليمة، كدمات فقط وجروح .. مش تبطل شقاوة يا يوسف ؟”.

وكانت الفنانة نهال عنبر قد أكدت على أهمية الاهتمام بالنشئ، معقبة:"مهم أوي نبروزه وناخد بالنا منه"، لافتة إلى أهمية تعليم المهارات للأشخاص منذ صغرهم حتى يتمكنوا منها.

وأضافت “عنبر” خلال لقائها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطنـي والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يجب إدراج حصة في المدارس تكون مخصصة فقط للقراءة، مؤكدة أهمية التوعية الغير مباشرة عن عمل محادثات جماعية تناقش الموضوعات المختلفة.

وتابعت الفنانة نهال عنبر أنه يجب تحصين الأطفال حتى لا يتم استقطابهم بسهولة، مضيفة أنه يجب دعم مراكز الشباب لإخراج طاقة الشباب في شئ مفيد.

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتى لا يكونوا عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.

وشددت نهال عنبر، خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، على أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال، وإقامة رحلات ثقافية. 

كما شددت على أهمية أن تكون التوعية بتلك البرامج الثقافية بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة أحيانا لا تحقق المرجو منها.

وطالبت بتوفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.

أخر أعمال نهال عنبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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