بناء قدرات النشء.. وحدة السكان بالسويس تنظم 3 ورش تدريب لـ60 طالبا

نظمت وحدة السكان محافظة السويس برئاسة الدكتورة سمر مجدى، 3 ورش تدريبية لمدة يومين لكل ورشة بمدارس (أحمد رمضان الإبتدائية بحى الأربعين -عبدالرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق بحى الجناين ) بإجمالى 60 طالبا وطالبة بواقع ٢٠ لكل مدرسة بمرحلة التعليم الأساسى.

ويأتي ذلك بهدف بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل على اكسابهم مهارات جديدة ونشرالمبادي والقيم الأخلاقية بينهم، وذلك بمشاركة مشروع قيم وحياة برئاسة سارة أحمد.

وأشرف على التدريب ياسر عمارة مدير عام مديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع فادية صديق مدير عام الشئون التنفيذية ومنسق السكان بالمديرية . استهدفت الورش غرس القيم الاحدى عشر "المسؤولية–السلام – السعادة – الصدق –المحبة – النزاهة –التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من ٨ الى ١٤ سنة ، وذلك من خلال الاستعانة بالمدربين المعتمدين بفريق عمل مشروع "قيم وحياة" .

وشهدت ورش العمل، استبيان قبلي للطلاب والطالبات عن معنى القيم كما ضمت عددا من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية - الرسم والتلوين – العاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية" .

وفي نهاية كل ورشة عمل تم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة من خلال الاختبار البعدى .

قام بالتدريب كل من شيماء عبدالله وسلمي احمد وحضر ورش العمل كل من مديحة حسن منسق المسئولية المجتمعية وسهام محمد منسق السكان بحى الأربعين .

يأتي هذا فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومشروع قيم وحياة التابع لمؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير .