عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناء قدرات النشء.. وحدة السكان بالسويس تنظم 3 ورش تدريب لـ60 طالبا

ورش عمل
ورش عمل

نظمت وحدة السكان محافظة السويس برئاسة الدكتورة سمر مجدى، 3 ورش تدريبية لمدة يومين لكل ورشة بمدارس (أحمد رمضان الإبتدائية بحى الأربعين -عبدالرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق بحى الجناين ) بإجمالى 60 طالبا وطالبة بواقع ٢٠ لكل مدرسة بمرحلة التعليم الأساسى.

ويأتي ذلك بهدف بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل على اكسابهم مهارات جديدة ونشرالمبادي والقيم الأخلاقية بينهم، وذلك بمشاركة مشروع قيم وحياة برئاسة سارة أحمد. 

وأشرف على التدريب ياسر عمارة مدير عام مديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع فادية صديق مدير عام الشئون التنفيذية ومنسق السكان بالمديرية . استهدفت الورش غرس القيم الاحدى عشر "المسؤولية–السلام – السعادة – الصدق –المحبة – النزاهة –التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من ٨ الى ١٤ سنة ، وذلك من خلال الاستعانة بالمدربين المعتمدين بفريق عمل مشروع "قيم وحياة" .
وشهدت ورش العمل، استبيان قبلي للطلاب والطالبات عن معنى القيم كما ضمت عددا من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية - الرسم والتلوين – العاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية" .
وفي نهاية كل ورشة عمل تم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة من خلال الاختبار البعدى .
قام بالتدريب كل من شيماء عبدالله وسلمي احمد  وحضر ورش العمل كل من مديحة حسن منسق المسئولية المجتمعية وسهام محمد منسق السكان بحى الأربعين .
يأتي هذا فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومشروع قيم وحياة التابع لمؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير .

الإجازة الصيفية التربية والتعليم حى الجناين حى الأربعين محافظة السويس مرحلة التعليم الأساسى مشروع قيم وحياة وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

موضوعات متعلقة

ورش فنية وحكى لذوى الهمم بالمواقع الثقافية في بورفؤاد

ثقافة السويس تناقش آليات السرد في الرواية العربية

فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية تتألق بعروضها الفنية في شمال سيناء

القصة القصيرة وشخصيات المكان في ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

ثقافة جنوب سيناء تناقش مفهوم الشعر العربى

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

27 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة

تداول 120 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان

هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص

وضع خطير.. بيان عاجل من الدنمارك بشأن حرق القرآن

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

عاجل.. النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن كارثة عقار الإسكندرية المنهار

محاولة أخيرة لإنقاد "رئة العالم".. قمة حاسمة لوضع حد لـ التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ