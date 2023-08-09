صورة مع صديقها بالمايوه.. هجوم لاذع على جنا عمرو دياب| ورسالة من شقيقتها

تعرضت جنا عمرو دياب، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها مع صديقها بالمايوه على الشاطئ، وحرصت شقيقتها كنزي على دعمها برسالة في التعليقات ولكنها أيضا تعرضت للانتقادات.

نشرت جنا دياب، ابنه الهضبة عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب برفقه إخوتها كنزي عمرو دياب وعبدالله عمرو دياب، وهم يستمتعون بوقتهم في صور عفوية.

طرح النجم عمرو دياب أول دويتو غنائى مع نجله عبدالله بعنوان ياليل، وذلك من خلال عدد كبير من المنصات الرقمية ومحطات الراديو.



الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع أحمد إبراهيم أما الميكساچ وديچتال ماستر لأمير محروس.

كر أنه طرح النجم عمرو دياب أول دويتو غنائى مع نجله عبدالله بعنوان ياليل، وذلك من خلال عدد كبير من المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع أحمد إبراهيم أما الميكساچ وديچتال ماستر لأمير محروس.