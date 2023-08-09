عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. ضبط ما يقرب من نصف مليون قرص مخدر

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك في ورقلة بالجزائر ، في حجز 449.415 “قرص مهلوس” من نوع بريغابالين 300 ملم.

وذكر بيان الجمارك اليوم الأربعاء، أن العملية التي كانت بالتنسيق مع أفراد الجيش الجزائري وأفراد الدرك الوطني، شهدت أيضا ضبط سلاح ناري من نوع “كلاشينكوف” مزود بمخزن يحتوي على 27 طلقة.

وبينت المصالح ذاتها، أن المحجوزات كانت مخبأة على متن مركبة رباعية الدفع من نوع “ستايشن”، حيث تم توقيف المُخالف وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة. 

بيان عاجل من رئيس الجزائر بشأن التدخل عسكريا في النيجر

الجزائر تحذر من خيار اللجوء إلى القوة في النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

موضوعات متعلقة

أرقام مرعبة لأعداد الغرقي في الجزائر خلال يوم

وزير خارجية الجزائر: سنكون "الصوت المخلص" لقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن

ترشيحاتنا

خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة

صلاح: سأختار نفسي في فانتازي الدوري الإنجليزي

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

ضمان السلامة الإنشائية | نداء عاجل من مصطفى بكري لـ رئيس الوزراء

خليفة مصطفى محمد .. هذا المهاجم مطلوب في الزمالك بأوامر من أوسوريو

قرار جديد بشأن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ