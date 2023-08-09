الجزائر.. ضبط ما يقرب من نصف مليون قرص مخدر

نجحت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك في ورقلة بالجزائر ، في حجز 449.415 “قرص مهلوس” من نوع بريغابالين 300 ملم.

وذكر بيان الجمارك اليوم الأربعاء، أن العملية التي كانت بالتنسيق مع أفراد الجيش الجزائري وأفراد الدرك الوطني، شهدت أيضا ضبط سلاح ناري من نوع “كلاشينكوف” مزود بمخزن يحتوي على 27 طلقة.

وبينت المصالح ذاتها، أن المحجوزات كانت مخبأة على متن مركبة رباعية الدفع من نوع “ستايشن”، حيث تم توقيف المُخالف وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة.