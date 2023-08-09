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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة رجل على يد زوجته بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه متأثراً بإصابته التي أودت بحياته داخل منزله بقرية حوض نجيح دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال " جمال ا إ" 35 سنة مقيم حوض نجيح دائرة مركز ههيا "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة.

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فيما أكدت التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته (س) 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة ارتكبت جريمتها وتخلصت من زوجها خنقا بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقارب المجني عليه وتم ضبط المتهمه والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة الشرقية النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحرير محضر جثة هامدة سبب الوفاة

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