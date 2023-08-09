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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنتش مبسوط بالفيلم..رياض الخولي يتحدث عن طيور الظلام فى ندوة تكريمه بالمسرح القومي

رياض الخولي
رياض الخولي

أقيمت اليوم ندوة للفنان رياض الخولي على هامش فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان المسرح القومي.

وتحدث رياض الخولي خلال هذه الندوة حول العديد من الموضوعات الهامة والتى تطرق لها لأول مرة من أهمها تفاصيل مشاركته فى فيلم طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام.

وكشف الخولى فى كلمته أنه كان متخوف جدا من انضمامه لهذا العمل قائلا: مكنش سعيد بطيور الظلام كنت بقول لنفسي دي البداية والنهاية فى نفس الوقت.

وأضاف رياض الخولى : عرض علي هذا العمل ليلة الجمعة وكنت دائما ما أذهب يوم الجمعة لوالدتي وتحدثت معها فى هذا الأمر وحول خوفى من هذا العمل إلا أنها أكدت لى أنه سوف يكون فتحة خير علي وقد كان هذا بالفعل.

وتابع: بدأت تصوير أولى مشاهد هذا الفيلم أمام عادل إمام وكان وقتها كنت أشعر برهبة شديدة لدرجة أننى شعرت بأن عدد دقات قلبي تخطت الـ7000 دقة فى الدقيقة.

 

تكريم رياض الخولي 

وكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض ، الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل إفتتاح دورته السادسة عشرة، والتي أقيمت يوم 27 من شهر يوليو الماضي، ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون .

وعبر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم حيث قال : سعيد بتكريمي من قبل القائمين علي المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة مايثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر  مسيرته الفنية الطويلة ، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها ، والمهرجان القومي للمسرح علي وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان ، لذا بشكر الفنان محمد رياض والقائمين علي المهرجان علي هذا التكريم .

 

نبذة عن رياض الخولي 

يعد الفنان رياض الخولي من أهم فناني جيله ، حيث تميز بتنوع أدواره وبأدائه المبهر في كل عمل يقدمه، وبدأ الخولي مسيرته الفنية من خلال المسرح المدرسي ، وآلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، وكان مديراً للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة ست سنوات منذ عام 2001 وحتي 2007 .

وخلال مشواره الفني ألتحق الفنان رياض الخولي بفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معه في عدة أعمال منها : مسرحية ( وجهة نظر ) في دور مميز، كما شارك أيضا في مسرحية ( ماما أمريكا )، ومسلسل " يوميات ونيس " ، ومن أهم المسرحيات التي قدمها الخولي خلال مسيرته الفنية ، مسرحية " ليلة حاولت آنساها " و " تفاحة آدم " و" مين يشتري راجل " ، " عفريت لكل مواطن " ، " زوجة واحدة تكفي " .

كما له العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون التي تميزت بالتنوع ومن أهمها ، في السينما ، أفلام "  طيور الظلام ، و السادة رجال ، و جمال عبد الناصر ، و تمت أقواله ،  و عمهم " ، أما في التلفزيون فمن أعماله مسلسل " الإختيار 2 ، شديد الخطورة ، والفتوة ، وصاحب السعادة ، وزيزينيا ، و بنت آفندينيا ، والصعود الي القلب ، و عواصف النساء،  العميل 1001، وحدائق الشيطان ، وأم كلثوم ، وبوابة الحلواني ، وسمبل ، وليالي الحلمية ، السيرة الهلالية " ومؤخرا "جزيرة غمام " و"بابا المجال " .

 

 

رياض الخولى مهرجان المسرح القومي فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان المسرح القومي

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