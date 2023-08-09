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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الأجهزة المنزلية | الغرف التجارية تكشف كيفية انخفاضها

الأجهزة المنزلية
الأجهزة المنزلية

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، سبب اتخاذ قرار تدوين السعر على الأرز؛ لزيادة أسعار الأرز عالميا وحتى يراعي حقوق المواطن.


وأوضح الدكتور علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار يستهدف إظهار هامش الربح للمستورد حين استورد الأرز بسعر معين قبل شهر عن سعره الحالي بالأسواق.


وأشار إلى أن وصل التجار المشاركين في الأوكازيون الصيفي إلى 1000، وعلى مدار الأيام المقبلة سيتم العمل على زيادة أعداد المشاركين لـ4000 تاجر، مؤكدا أن الأوكازيون الصيفي يوفر غالبية السلع المختلفة.


وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم إعداد معارض دائمة لتوفير السلع بجودة عالية للمواطنين بخصومات تصل لـ 30% على السلع، مردفا أنه جار تخصيص أراض لإنشاء المعارض دائمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.


وردا على سؤال أحمد موسى: «أسعار الأجهزة المنزلية نار؟»، قال إن أكثر من 50% من معظم السلع الهندسية، مكونات مستوردة، لذلك سيتم العمل على زيادة المكون المحلي لسببين، عدم التأثر بالدولار وتصدير السلع الهندسية مما يؤدي لانخفاض الأسعار.


وحول آخر تطورات الاستثمارات التركية في مصر، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم أوجه الدعم للمستثمر التركي، لافتا إلى أن تركيا تعتبر الشريك التجاري الثاني لمصر.


وأردف أنه تم التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس، مؤكدا أن هناك تهافت وإقبال من الشركات التركية للاستثمار في مصر.


وتابع أن غالبية الشركات التركية العاملة في مصر تصدر مستلزمات الإنتاج إلى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن هناك 100 مليون دولار استثمارات تركية جديد في مصر ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
 

 

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