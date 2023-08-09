تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الدفاع الجوي

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى كلية الدفاع الجوي.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام لكلية الدفاع الجوي.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل كلية الدفاع الجوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثـر في مادتي "الفيزياء والرياضيات".

وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج "بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي - بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات "هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس" بنظام الساعات المعتمدة.

الشـروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين في كلية الدفاع الجوي

التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة: "الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس".

الشروط الخاصة بالمؤهل: التقدير: مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة في 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي 2 عام دراسي "ميلادي".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول