رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى رئيس وزراء إثيوبيا



ارسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية، إلى الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له، بالمقر الرئاسي اليوم، في العاصمة أديس أبابا.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا، فيما حمَّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني.