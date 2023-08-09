شركة عالمية : ثقتنا فى الاقتصاد المصري جعلنا نتوسع بمصر

أكدت "كانون "العالمية أن مصر تعتبر أهم سوق لها بأفريقيا ودائما تعتبرها قاطرة للاقتصاد بالقارة السمراء.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا مع الحكومة المصرية ممثلة فى العديد من الوزارات فى إطار توجه الدولة المصرية لدعم الشمول المالى.

وأفصحت خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة أن الثقة بالاقتصاد المصرى جعلها تدشن مركز اتصال جديد وهو الأول من نوعه في "وسط وشمال أفريقيا".

وأكدت أن هذا المركز يعمل كمحور سلس لتبادل المعلومات، ويضمن للمستفيدين الحصول على مصداقية معززة من خلال ممثلين بارعين وذوي خبرة.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء توقع حلول سريعة للاستفسارات، بفضل تدريب الخبراء الذي يُمكّن الممثلين من تحديد احتياجاتهم ومعالجتها على الفور.