بمساعدة روسيا.. كيف تستعد الصين لنهاية الدولار الأمريكي؟

قال خبراء إن انغماس الصين في احتياطيات العملات غير الدولارية، بما في ذلك كميات قياسية من سبائك الذهب، مدفوع بمدى عدم استقرار الدولار الأمريكي، حيث تقدم دول مثل روسيا، التي تمتلك احتياطيات قليلة من الدولار، رهانا أكثر أمانا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء.

وواصلت الصين مسيرتها الثابتة نحو التخلص من الدولار في اقتصادها ، وكشفت يوم الاثنين أن شهر يوليو كان الشهر التاسع على التوالي من مشتريات الذهب وأن احتياطياتها من العملات الأجنبية كانت أعلى مما توقعه الخبراء الغربيون.

وقال بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للدولة الاشتراكية، إنه اشترى الشهر الماضي نحو 23 طنا، أو 740 ألف أوقية، من سبائك الذهب. وبذلك يصل إجمالي مخزونها إلى أعلى وزن لها على الإطلاق وهو 2,137 طنا.

بالإضافة إلى ذلك، قال بنك الشعب الصيني إن احتياطيات الصين من العملات الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.3 مليار دولار في يوليو، لتصل إلى 3.02 تريليون دولار، أعلى مما يعتقده الخبراء الغربيون.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال كريس ديفونشاير إليس، رئيس مجلس إدارة Dezan Shira and Associates الذي لديه مهنة استثمارية وتجارية لمدة ثلاثين عاما في الصين وروسيا وآسيا، إن الصين كانت مدفوعة في المقام الأول بالاستقرار الاقتصادي ، الذي هدده تسييس الدين الوطني الأمريكي.

وأضاف: “من الواضح أن الصين تنوع محفظتها وتضيف المزيد من الصلابة إلى احتياطياتها. لطالما كانت احتياطيات الذهب تحوطا موثوقا به في الأوقات المضطربة”.

وتابع: “هناك مشكلتان في هذا: لا يمكنهم خفض حيازاتهم من الديون الأمريكية بمبالغ كبيرة في أي وقت لأن هذا من شأنه أن يخفض القيم المتبقية ويخل بالميزان التجاري العالمي بالدولار الأمريكي، لكن يمكنهم القيام بذلك تدريجيا. يبدو أنها استراتيجية طويلة الأجل وقد تستغرق عقدين من الزمن لتحويل ديونها الأمريكية إلى سلع أخرى في ظل الظروف العادية”.

وأضاف: “هذا يفترض أن الأمور لا تزال طبيعية، لكن هذه أوقات مضطربة. ستصل الولايات المتحدة إلى سقف ديونها مرة أخرى في العام المقبل، وقد تتخلف عن السداد. لقد تم بالفعل تخفيض تصنيف مخاطر الائتمان الخاصة بهم مؤخرا من قبل وكالة موديز ، مما يرفع تكلفة الاقتراض الأمريكي”.

وأشار إلى أن روسيا بالمقارنة لديها ديون خارجية قليلة للغاية، ولا توجد عمليا احتياطيات بالدولار الأمريكي، وأن الروبل استقر في تقييم تجاري معقول ومستدام يساعد إنتاجيتها الداخلية وصادراتها، والتي تجمع العملات الأجنبية بخلاف الدولار أو اليورو.