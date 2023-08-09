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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماذا عن الأيام القادمة؟ الأرصاد العالمية: يوليو حطّم الأرقام القياسية في درجات الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه ️طبقا لمراصد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ️الرسمية، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 كانت هي الأعلى على الإطلاق عن أي شهر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه بحسب المنظمة حيث كان شهر يوليو ٢٠٢٣ أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ( 1991-2020 ) لشهر يوليو.

مضيفه أنه لم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية. ولكن  درجات حرارة سطح البحر أيضا، حيث استمر المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر  في الارتفاع ، منذ أبريل ٢٠٢٣ ، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن التغيرات الجوهرية التي يشهدها طقس البلاد خلال الفترة الحالية نتيجة التغيرات المناخية وتباعاتها على مستوى العالم.

وتشهد حالة الطقس على البلاد، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع التحسن الملوس حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تظل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 لـ 36 درجة محسوسة، وعلى الصعيد ما بين 41 لـ 45 درجة محسوسة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الطقس غدا الخميس، يمتد نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط، حيث مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، تصل سرعتها إلى 50كم/س وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة تكون 36 درجة


السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 46 درجة

 

الأرصاد هيئة الأرصاد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

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