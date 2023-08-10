إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن تفاصيل التسجيل بالاجتماع الـ15 للأمل بمدينة Kyoto

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS أعلنت عن الإجتماع الخامس عشـر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE والمزمع عقده بمدينة Kyoto باليابان خلال الفترة من 26 فبراير- 1 مارس 2024

واوضحت أن شروط التقدم :

أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصـريين بالجامعات المصـرية او المراكز البحثية الحاصلين على الدكتوراه الذين حصلوا على درجة الدكتوراه خلال الخمس سنوات الماضية (اعتبارا من 1 ابريل 2023 )، أو فى مرحلة ما بعد الدكتوراه والمتخصصين فى مجالات الفيزياء أو الكيمياء أو علم وظائف الأعضاء ( الطب) .

بينما المزايا المالية : تتحمل JSPS الآتى:

- تكلفة عقد الاجتماع.

- أماكن إقامة المرشحين.

- ((تسجيل الوصول: 25 فبراير، تسجيل المغادرة: 2 مارس 2024).

- وجبات الطعام .

- من ( العشاء في 25 فبراير إلى الإفطار في 2 مارس) .

- مكان الاجتماع.

- النقل بين بين مطار كانساى/ أوساكا الدولى والفندق.

- التأمين على السفر فى الخارج خلال فترة الاجتماع.

بينما يتحمل المرشحين تذكرة السفر إلى مطار كانساى/ أوساكا الدولى اليابان .

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html

https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/hope15/outline.html



كما أن آخر موعد للتقدم هو: 25/9/2023، بينما طريقه التقدم من خلال استيفاء استمارة التقدم من خلال الموقع الالكترونى السابق ويرفق بها المستندات المطلوبة ويتم تسليم الملف كاملاً يشمل (موافقة جهة العمل على الترشيح ) بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) قبل الموعد المحدد 25 سبتمبر 2023، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه الاجتماع.