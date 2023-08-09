عيد : عقيدة البنا وجوب إجبار الناس على اتباع الإخوان ولو بالعنف

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن الإخوان كانوا يصنفون العلماء الذين من خارج الجماعة، ويطلقون عليهم "السائبين" أي الذين يعيشون خارج الجماعة، ومنهم الشيخ الشعراوي وغيره.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حلم حكم العالم لدى البنا جعله يظن أن آية "لتكونوا شهداء على الناس" أي لتكونوا أوصياء على كل الناس الذين لا يعرفون الطريق الصحيح من وجهة نظرهم.

إجبار الناس على اتباعهم



وأوضح أن البنا كان يقول إن كل من يقف في وجه جماعة الإخوان هم "الثائرين الظالمين"، وهؤلاء يجب شرح الفكرة لهم، ولو لم يقتنعوا يجب حملهم على الإيمان بها، وكان من مبادئ البنا أنه يجب إجبار الناس على اتباعهم ولو بالعنف.

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