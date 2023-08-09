عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيد : عقيدة البنا وجوب إجبار الناس على اتباع الإخوان ولو بالعنف

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن الإخوان كانوا يصنفون العلماء الذين من خارج الجماعة، ويطلقون عليهم "السائبين" أي الذين يعيشون خارج الجماعة، ومنهم الشيخ الشعراوي وغيره.


وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حلم حكم العالم لدى البنا جعله يظن أن آية "لتكونوا شهداء على الناس" أي لتكونوا أوصياء على كل الناس الذين لا يعرفون الطريق الصحيح من وجهة نظرهم.

 

إجبار الناس على اتباعهم 


وأوضح أن البنا كان يقول إن كل من يقف في وجه جماعة الإخوان هم "الثائرين الظالمين"، وهؤلاء يجب شرح الفكرة لهم، ولو لم يقتنعوا يجب حملهم على الإيمان بها، وكان من مبادئ البنا أنه يجب إجبار الناس على اتباعهم ولو بالعنف.

https://web.facebook.com/extranewstv/videos/312609407852620

الجماعة الشيخ الشعراوي سامح عيد الإيمان العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

خلّص على مراته وبنته | قرار عاجل ضد الزوج المتهم في الهرم

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

التحقيقات الفيدرالي يقتل أمريكيًا بعد إطلاقه تهديدات ضد بايدن.. تفاصيل

بايدن ينتهك حملته الرئاسية.. وترامب يكشف تجسس وزارة العدل سرًا على حسابه بتويتر

بسبب فشل الهجوم المضاد .. الرئيس الأوكراني يواجه أزمة خطيرة في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ