تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت، اكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة قيام أحد الأشخاص سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات و مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.