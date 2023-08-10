«وسيلة هروب».. سبب غريب وراء دخول هند رستم عالم الفن

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنانة الراحلة هند رستم أحبت الفن منذ الصغر، مشيرا إلى أنها أحبته لأنه كان بالنسبة لها وسيلة هروب، حيث أنها ولدت من أب ضابط من أصول تركية وكان حازما جدا، ووالدتها سيدة مصرية وكانت جميلة جدا.

وأضاف الناقد الفني إلهامي سمير، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بعد فترة حدثت مشاكل بين والدي هند رستم، والتي أدت إلى الانفصال، وأصبحت مشتتة ما بين القاهرة والإسكندرية، موضحا: “بدأت فى الفترة دي تكون إنسانة مشاغبة مثلما كانت توصف نفسها، وكانت تفتعل المشاكل من أجل لفت الانتباه”.

وتابعت الناقد الفني إلهامي سمير: “بدأت والدتها من أجل أن تخرجها من تلك المرحلة أن تأخذها معها إلى السينما، وكانت بترجع وتقف أمام المرأة وتقلدهم، والمدرسة بدأت أن تقوم فكرة شغبها فى نشاط، مثل الغناء أو الرقص أو التمثيل، وأصبحت نجمة المدرسة الأولي، ومن هنا بدأ حلمها”.