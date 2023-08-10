مصرع شخص غرقا بمياه الترعة في الشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياة ترعة العزيزية بمركز منيا القمح وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال "أحمد ي م" 37 سنة مقيم طوخ بمحافظة القليوبية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة العزيزية بمركز منيا القمح وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي منيا القمح وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم