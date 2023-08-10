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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة كاتب إداري .

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى كاتب إداري بمرتب يصل إلى إلى  36195 دولار أمريكي.

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وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للراغبين في العمل بوظائف كاتب إداري حيث أن آخر يوم للتقديم هو  اليوم الخميس 10 أغسطس.

شروط التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

ويصل مرتب الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية إلى 36195 دولار أمريكي، وعليه هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة من أجل التقديم علي تلك الفرص .

ويحصل الملتحق بوظائف السفارة الأمريكية علي مجموعة من المميزات ولكم لابد من توافر عدد من الشروط.


وتتضمن شروط التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية مايلي:-

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في العمل الإداري للمكاتب.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح أمني.

- يلزم إكمال المدرسة الثانوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية في القراءة والتحدث  والكتابة، ويتم اختباره.

- يلزم  على مقدم الطلب تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة.

- بالنسبة لمدراء الإدارة المالية، يجب مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية.

- يتم تعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط بواسطة.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

مميزات وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

ويحصل الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة علي مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي:-

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- تتيح السفارة الأمريكية للعاملين بها وأفراد الأسرة حزمة تعويضات قد تشمل الفوائد الصحية والانفصال ومزايا أخرى.

- يتم تعيين خطة دفع المرتبات من قبل مكتب الموارد البشرية بالاتفاق مع المتقدم للوظائف.

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