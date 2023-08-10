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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شدت معاه راحت مخلصة عليه.. ربة منزل تنهي حياة زوجها في الجيزة

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

أنهت ربة منزل في الجيزة، حياة زوجها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قامت على أثرها بتسديد عدة طعنات له أودت بحياته في منطقة أوسيم.

 

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ربة منزل تنهي حياة زوجها في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوفاة شخص إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفى عامل يبلغ من العمر 35 عاما، ومصاب بطعنات وجروح متفرقة في الصدر والبطن، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبسؤال زوجة المتوفى قررت قيامها بإنهاء حياة زوجها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، قام على أثرها بالإمساك بآلة حادة وحاول الاعتداء عليها، إلا أنها التقطت منه أداة الجريمة وقامت بتسديد عدة طعنات له أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث اوسيم ربة منزل

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