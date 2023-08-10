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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

"فتوح" صراع أهلاوي زمالكوي جديد| لاعب الأبيض يفرض شروطه.. والأحد يوم الحسم| كواليس المفاوضات

أحمد فتوح
أحمد فتوح

بات أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، أحدث صراع الصفقات بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي فى ميركاتو الصيف بعد أزمة المستحقات المالية المتأخرة . 

نادي الزمالك يرغب فى إنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتوح وقطع الطريق على مخطط النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف.

فيما يترقب النادي الأهلي فسخ أحمد فتوح عقده مع نادي الزمالك من أجل الحصول علي خدماته لاسيما وأن السويسري مارسيل كولر يرغب فى ضمه إلي قائمة القلعة الحمراء.

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مخطط الأهلي لضم أحمد فتوح

ويسعى النادي الأهلي إلى فتح خطوط اتصال مع أحمد فتوح عبر وكيل أعماله من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في ميركاتو الصيف. 

السويسري مارسيل كولر يرى أن أحمد فتوح مفيد فنيًا ولاعبا مميزا ويعتبر أفضل بديل حال رحيل التونسي على معلول . 

كولر مدرب النادي الأهلي لديه قناعة بعدم قدرة كريم الدبيس أن يكون بديلا مثاليا للتونسي على معلول حال رحيل الأخير نظرا لعدم خبرات اللاعب الشاب وعدم تقديمه مردودا قويا بعد الدفع به خلال المباريات الأخيرة في المسابقات المحلية.

 الأهلي له الحق في التفاوض مع فتوح حال رحيله عن الزمالك وهو من أهم لاعبي مركز الظهير الأيسر مصر. 

ويترقب النادي الأهلي ، مصير أحمد فتوح مع الزمالك وحال فسخ عقده ورحيله بعد أزمة مستحقاته المالية سوف يستغل مسؤولو القلعة الحمراء احقية التوقيع من جانب أحمد فتوح لأي نادٍ بداية من يناير المقبل. 

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مخطط الزمالك لافشال ضم الأهلي أحمد فتوح

فيما يسعى نادي الزمالك إلي قطع الطريق على النادي الأهلي حيث يسابق الأبيض الزمن من أجل تجهيز مستحقات أحمد فتوح المتأخرة على أن يتم سدادها للاعب قبل يوم الأحد المقبل ، وقرر مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات مكثفة مع أبو الفتوح لإقناعه بالتوقيع وتجديد تعاقده . 

نادي الزمالك يرغب في الإبقاء على أحمد فتوح باعتباره أحد الركائز الاساسية التي يعتمد عليها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأيام عبر تجديد عقد اللاعب في قادم الأيام.

ويسابق نادي الزمالك الزمن من أجل الانتهاء من تجديد عقد أحمد فتوح على ان يكون ذلك خلال جلسة يوم الأحد القادم.

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4 بنود تثير الجدل في تجديد عقد أحمد فتوح

ووضع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك من أجل التجديد لعقده مع القلعة البيضاء 3 شروط على طاولة مسؤولي القلعة البيضاء . 

أحمد فتوح يرغب فى الإتفاق علي منحه شارة القياده وزيادة سنوية في العقد مع وضع بند الاحتراف من أجل تجديد عقده إلي جانب حصوله على مستحقاته المتأخرة.

أحمد فتوح الزمالك الأهلى ميركاتو الصيف مارسيل كولر كريم الدبيس

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