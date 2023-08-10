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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و710 شاحنات و292 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 347 شاحنة، و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 363 شاحنة و162 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة “أمل” ومغادرة ثلاث سفن وهي “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس" و"القاهرة"، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس"، وغادرت العبارة “أمل”، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و200 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث “بريدج” و"ايلة" و"سينا". 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2150 راكبا بموانئها.
 

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