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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم البطة الصفرا في أول أيام عرضه

البطة الصفرا
البطة الصفرا

احتل فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل المركز الرابع ضمن الأعمال التى تعرض فى السينمات المصرية . 

وحقق فيلم البطة الصفرا مبلغ 219,511 الف جنيه فى أول ايام عرضه ، ليحتل المركز الرابع بعد كل من أفلام مرعي البريمو وع الزيرو وبيت الروبي.

وكان قد حضر حضر العرض  الخص لفيلم البطة الصفرا الفنانة غاده عادل ، محمد عبد الرحمن ، محمود حافظ، احمد الخطيب، فرح الزاهد، عمرو رمزي.

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وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم كلا من الفنانين أنوشكا، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وأحمد طلعت.

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

 

 

البطة الصفرا أحمد الخطيب السينمات المصرية الفنانة غادة عادل باسم سمرة حسن أبو الروس

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