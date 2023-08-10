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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال اجتماعه باللجنة الأمنية العليا..

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

عقد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى اجتماعاً أمنياً موسعاً بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولي وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة.

ويأتي ذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمني واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.

في بداية الاجتماع، رحب الفريق محمد عباس حلمي بجميع الحضور مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كافة مراحل السفر. 

وأوضح أهمية تطبيق القواعد والإجراءات بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصي بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، مؤكدًا ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية، لافتا إلى أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وشدد وزير الطيران، على ضرورة تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية  مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية. 

وأشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.

 

 

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