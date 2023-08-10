أخبار التعليم.. موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. والإعلان عن نتائج الأولى .. أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 | تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفقد اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طنطا بمعرض ومؤتمر التعليم الدولي السابع العالي للجامعات الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم خلال الفترة من 10-11 أغسطس 2023، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وأهلية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عالية.

رحب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر "BUC"، بممثلى "منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، جامعة لايبزيج فى ألمانيا، والشخصيات العامة ورموز التعليم العالى من أعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية والدولية والمتخصصين"، فى ورشة العمل الدولية التى أقامتها كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، بالتعاون مع كليات الجامعة فى "مجال الصحة الواحدة" بحضور قيادات وزارات كلاً من: "الصحة والسكان، الزراعة والطب البيطرى، والبيئة".

أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 | تفاصيل

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى، حيث إنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل حيث إنه سيكون إعلان موعد المرحلة الثانية مع نتيجة الأولى.