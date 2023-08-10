عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. والإعلان عن نتائج الأولى .. أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 | تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم العالي يتفقد الجناح الرقمي لجامعة طنطا بمعرض أخبار اليوم التعليمى

 

تفقد  اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طنطا بمعرض ومؤتمر التعليم الدولي السابع العالي للجامعات الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم خلال الفترة من 10-11 أغسطس 2023، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وأهلية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عالية.

 

جامعة بدر تعلن عن توصيات ورشة العمل الدولية لكلية الطب البيطرى.. بالصور

 

رحب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر "BUC"، بممثلى "منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، جامعة لايبزيج فى ألمانيا، والشخصيات العامة ورموز التعليم العالى من أعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية والدولية والمتخصصين"، فى ورشة العمل الدولية التى أقامتها كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، بالتعاون مع كليات الجامعة فى "مجال الصحة الواحدة" بحضور قيادات وزارات كلاً من: "الصحة والسكان، الزراعة والطب البيطرى، والبيئة".

 

 

أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 | تفاصيل

 

 

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023؟

 

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى، حيث إنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل حيث إنه سيكون إعلان موعد المرحلة الثانية مع نتيجة الأولى. 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

انخفاض جديد| أسعار الأرز تفاجئ المصريين بعد قرار الحكومة

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث يكرم نائب رئيس جامعة عين شمس السابق

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن تفاصيل التسجيل بالاجتماع الـ15 للأمل بمدينة Kyoto

أخبار التعليم.. بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟.. الوزارة تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

معهد إعداد القادة يكرم الزميلين كريم ناصر وإسلام خالد ويمنحهما شهادة تقدير

كلية الصيدلة جامعة حلوان تطلق برامج جديدة في التغذية الإكلينيكية

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 65% علمي رياضة.. معهد إعداد القادة: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات

الأنصاري ورئيس هيئة تعليم الكبار يبحثان التعاون لخفض نسبة الأمية بالفيوم

بدء فعاليات جامعة الطفل بعين شمس .. صور

ترشيحاتنا

لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال دمياط

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ