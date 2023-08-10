جامعة بدر تعلن عن توصيات ورشة العمل الدولية لكلية الطب البيطرى.. بالصور

رحب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر "BUC"، بممثلى "منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، جامعة لايبزيج فى ألمانيا، والشخصيات العامة ورموز التعليم العالى من أعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية والدولية والمتخصصين"، فى ورشة العمل الدولية التى أقامتها كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، بالتعاون مع كليات الجامعة فى "مجال الصحة الواحدة" بحضور قيادات وزارات كلاً من: "الصحة والسكان، الزراعة والطب البيطرى، والبيئة".

أعلن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر "BUC"، أن من سياسة إدارة الجامعة المساهمة فى تبنى خطة الدولة الاستراتيجية للصحة الواحدة (2023 –2027) كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين جهات: "الصحة والسكان، الزراعة وهيئة الطب البيطرى، والبيئة"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فى مصر وبالإشتراك مع "جامعة لايبزيج فى ألمانيا"؛ لتكون مصر فى مقدمة دول العالم التى تتبنى كدولة وبشكل مؤسسى تطبيق نهج "الصحة الواحدة"؛ ليكون التزاماً مستداماً بين جميع الوسط الأكاديمى والبحث العلمى والقطاعات ذات الصلة فى الوزارت والهيئات المختصة فى إطار مشاركة الجامعة فى خدمة المجتمع شئون والبيئة.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة بدر "BUC": "يجب علينا تقوية نهج "الصحة الواحدة" لطالما حظى التعاون عبر القطاعات البشرية والحيوانية والبيئية بأهمية منذ حوالى (20) عاماً، خصوصاً بعد اندلاع أزمة "الإنفلونزا" فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين والمسائل المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات مؤخراً، وجاء مرض "كوفيد 19"؛ ليتيح الفرصة لتجديد الالتزام بهذا النهج، ويعتمد نهج الصحة الواحدة على فهم أن هناك ترابطاً لا ينفصم بين البشر والحيوانات والبيئة وأن كل واحد يعتمد على الآخر، ويقدر أن 60% من الأمراض المعدية البشرية الموجودة هى أمراض حيوانية المصدر، وأن 75% على الأقل من الأمراض المعدية الناشئة مصدرها الحيوانات وتشكل الأنظمة البيئية الصحية ضرورة أساسية لبقاء البشر والحيوانات.

وأكد الدكتور حسن القلا، خلال كلمته: “نجد وسائل جديدة ليصبح عالمنا هذا أفضل وأكثر ترابطاً، وأن نقدم لأفراد مجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات”.

وتمنى للحاضرين جميعاً النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبو قرارته وتوصياته إلى حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل توفير حياة كريمة مملوءة بالرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة وجمهوريتنا الجديدة قيادة وشعباً وجيشاً.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه يجب علينا كمجتمع أكاديمى أن نزرع فى نفوس أولادنا الطلاب الانتماء للمجتمع والبيئة التى يعيشون فيها للحفاظ على صحتهم وتحقيق مفهوم "الصحة الواحدة"، ويعتبر ذلك أهم دور للجامعات كمنارة للعلم وانتشار الثقافة فى المجتمع.

وقال: “نتقاسم أهدافاً وأنشطة مشتركة فى مجال الوقاية من المخاطر الصحية ومكافحتها، كمساهمتنا بنشر وترويج المعلومات العلمية عن مواضيع تتعلق بالصحة الواحدة، مثل مقاومة الميكروبات للأدوية، والسعار، وإنفلونزا الطيور من خلال الأبحاث العلمية التى تنشر بكل مستمر من خلال المجتمع الأكاديمى، وعقد الورش العلمية والندوات التثقيفية”.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، إلى أن توصيات ورشة العمل الدولية لـ"الصحة الواحدة" التى أقامتها الكلية جاءت كالتالى:

1-التركيز على أبحاث ذات التأثير المباشر القائمة على نهج متعدد التخصصات.

2- التعاون الثلاثى بين الشمال والجنوب، ولاسيما مع البلدان الأفريقية.

3- تعليم الصحة الواحدة متعدد المستويات والتوعية من المدرسة إلى التعليم العالى.

4- تشجيع المشاريع النهائية للطلاب بين الكليات المختلفة.

5-هناك حاجة ماسة إلى التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات والجامعات.

6- تعزيز اجتماع الصحة الواحدة الشهرى لجميع المؤسسات الممثلة لجامعة بدر، بما فى ذلك الأساتذة والطلاب، المناقشات القائمة على نهج متعدد التخصصات.

7- هناك حاجة إلى مركز بدر الدولى لتنسيق البحث والتدريس على أساس الصحة الواحدة.

8- صحة الحيوان ورعايته كجزء مهم من مبدأ الصحة الواحدة.

9- التركيز على الأمراض المنقولة من الإنسان إلى الحيوان، بالإضافة إلى الأمراض الحيوانية المنشأ التقليدية.

فى نهاية فعاليات ورشة العمل الدولية "الصحة الواحدة" بكلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، كرم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة كلاً من: "د. أوبى توبين مدير معهد صحة الحيوان والصحة العامة بجامعة لايبزيج الألمانية، د. أحمد عبدالواحد أبوالنصر رئيس قسم بمعهد صحة الحيوان والصحة العامة بجامعة لايبزيج الألمانية، د. هبه محروس المسئول الفنى الصحة الواحدة بمنظمة الصحة العالمية "WHO" فى المكتب الأقليمى لشرق المتوسط، والدكتور باهر الدسوقى، مسئول الصحة الواحدة قطاع الطب الوقائى وزارة الصحة والسكان.

حضر ورشة العمل الدولية "الصحة الواحدة" بكلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، كل من الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور محمود فهمى، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمى، والدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور عدلى صبور، عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور فريد محرم، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، والدكتور سامى نصار، عميد كلية الإنسانيات العلوم والعلوم الاجتماعية، والدكتورة هناء عبد الرحمن، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية، والدكتور ماجد زكى، المستشار الأكاديمى لجامعة بدر، وخالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابع لوزارة الزراعة، والدكتور مصطفى فايد، مدير معهد التناسليات بالهرم التابع لوزارة الزراعة، والدكتور زكية عطية أحمد، أستاذ متفرع الصحة العامة والامراض المشتركة كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عمار، أستاذ متفرغ الميكروبيولوچى كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، والدكتورة هبة الليثى، أستاذ رفاهية وإدارة الحيوان كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، والدكتور أشرف سعدة، أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.