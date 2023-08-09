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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوزراء: جامعة مصر الدولية تشارك في مبادرة اختر كليتك بالبحيرة

صدى البلد

شاركت جامعة مصر التكنولوجية الدولية، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في مبادرة محافظة البحيرة «اختر كليتك» التي تنظمها المحافظة للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للمبادرة العام الماضي .

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تأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقاً لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بتلك الكليات التطبيقية غير المعروفة لهم، وتوضيح كافة التفاصيل للطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم في اختيار الكلية المناسبة.


أكد د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مبادرة «اختر كليتك»، تأتي تحت رعاية د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتستهدف المبادرة من خلال سلسلة الندوات التي تنظمها على مدار ثلاثة أيام إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة، وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين انتهوا من الامتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، لشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.


وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم - أن حوالي 1400 طالبًا وطالبة شاركوا في الندوات، بحضور ممثلي 15 جامعة حكومية وأهلية لتوعية طلاب الثانوية العامة بطبيعة الكليات وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.


وأوضح «الحيوي» أن مسؤولي جامعة مصر التكنولوجية الدولية، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قدموا خلال مشاركة الجامعة بالمبادرة عرضًا تفصيليًا عن التعليم التكنولوجي ورسالة الجامعات التكنولوجية في مصر، واستعرضوا إمكانيات الجامعة من معامل وورش ومعدات وتجهيزات وبنية تحتية وبرامج دراسية تواكب سوق العمل، وأجاب مسؤولي الجامعة على جميع الاستفسارات التي طرحها الطلاب وأولياء الأمور والإعلاميين والحضور، حيث شارك في العرض مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الكلية التكنولوجية بالقاهرة، ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير للأمين العام لصندوق تطوير التعليم على دعمه للمبادرة للعام الثاني على التوالي، كما وجهت الشكر لوفد جامعة مصر التكنولوجية الدولية الذي شارك في الندوات .


واختتم د. أحمد الحيوي، بالتأكيد على ضرورة مشاركة أبنائنا وبناتنا من طلبة الثانوية العامة، في مثل تلك الندوات للاستفادة منها في اختيار الكلية المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وتطوير المهارات، ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول.

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