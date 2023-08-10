طلب مناقشة حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حذرت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ من استمرار ارتفاع أسعار الكتب الخارجية ،وأسعار المستلزمات الدراسية.

وقالت في طلب مناقشة موجه إلى كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هناك العديد من المشكلات باتت تؤرق الأسرة المصرية قبل بداية العام الدراسي الجديد والمزمع انطلاقه نهاية سبتمبر .

وأشارت النائبة ريهام عفيفي في طلب المناقشة إلى أن أسعار الكتب الخارجية زادت ما بين 30إلي 40% فى المكتبات بالإضافة إلي كل " السبلايز " التي تطلبها المدارس والتي لا تفيد العملية التعليمية في شيء بل تضاعف من الاعباء التي تثقل كاهل الأسر كلها ،وهو الأمر الذي يضع الأسرة المصرية في خيارات صعبة تؤدي إلي حالة احتقان يجب علينا تداركها قبل وقوعها كثيرا ، لاسيما في ظل إعلان كثير من المدارس الخاصة عن زيادة مصروفاتها الدراسية ،فضلا عن أبلاغ أولياء الأمور بتغيير الزي المدرسي .

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بضرورة عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بغرفة الطباعة والتغليف ومستلزمات المدارس باتحاد الصناعات لبحث آليات خفض أسعار الكتب الخارجية ،خاصة وأن الارتفاع طال كل صفوف التعليم الأساسي .

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت على مدار الأيام الماضية من تدوينات بعض أولياء الأمور بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية .

