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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. انطلاق مبادرة النظافة ثقافة بمدارس السويس

صدى البلد

انطلقت فعاليات مبادرة النظافة ثقافه وبالتنسيق مع المدرسة اليابانيه بالسويس حيث أطلق ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إشارة بدء مشروع مبادرة النظافه ثقافه تحت شعار "النظافة حكاية والسويس بداية الحكاية.

وضع عمارة، اليوم، خطة عمل المبادرة لنشرها في مدارس السويس كافه  ليست في محيط المدارس فحسب بل سوف تمتد المبادرة الي كافة شوارع وميادين السويس السويس في صورة جديدة من نوعها وضعت خلالها المدرسة المصرية اليابانية بذرتها وتبنها معالي السيد اللواء محافظ السويس تمهيدا لنشر ثقافتها.

تهدف المبادرة لنشر ثقافة النظافة العامة بالمدارس ومحيطها وكذلك شوارع وطرقات وميادين السويس كما تم الاستماع لاستعراض الكتروني أعدته المصرية اليابانيه لفكرة موضوع المبادرة متضمناً خلالها كيفيه استغلال ثمار أنشطه التوكاتسو اليابانية واستخدامها كنواة لفكرة المبادرة وتحديداً بعد نجاح الفكرة علي بالمدارس المصريه اليابانية علي مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف عمارة أن مديرية التربية والتعليم بالسويس أخذت علي عاتقها مسئوليه تطبيق الفاعلية بالمدارس، ثم محيطها ثم المجتمعات المحيطة.

إله التربي الاستماع التربية والتعليم التوكاتسو التعليم ألسن السنوات التعلي التنس العا العامة ألف الفكر

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