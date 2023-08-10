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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الخميس، إن شخصا قُتل وأصيب اثنان في قصف أوكراني لقرية تشاوسي الروسية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف بوجوماز، عبر “تليجرام”: “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية تشاوسي في منطقة بوجاركسي. لسوء الحظ، توفي شخصان نتيجة القصف، وأصيب اثنان من السكان المحليين”.

وأصبح قصف الأراضي الروسية على طول الحدود الأوكرانية أمرًا شائعًا في الأشهر الأخيرة في الحرب الروسية بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي 50 طلقة ذخيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة.

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وكتب جلادكوف عبر حسابه على "تليجرام": "في بيلجورود أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة بدون طيار معادية أثناء اقترابها من المدينة"، لافتا إلى عدم وقوع إصابات، ولكن تضررت أسطح 3 مبان سكنية بشظايا الطائرة بدون طيار.

ووفقا لجلادكوف، أُسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة في جورافليفكا بمنطقة بيلجورود، كما هاجم العدو القرية بطائرة كاميكازي بدون طيار.

بريانسك روسيا أوكرانيا

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