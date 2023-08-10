الأوكازيون بدأ.. تخفيضات تصل لـ 70% ومشاركة 500 محل تجاري

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" الإثنين 7/8/2023 ، وقضى القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير بأن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

طالب المتحدث ‏الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال، التجار الراغبين في المشاركة في الأوكازيون ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية بشرط أن يكون للمحل سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما يلتزم بالإعلان عن سعر السلعة قبل الخصم وبعده خلال فترة المشاركة في الأوكازيون.

وأكد المتحدث الرسمي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير أحمد ‏كمال أن الهدف من انطلاق الأوكازيون الصيفي هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وقال معاون وزير التموين إن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا.

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، أنه تم مشاركة حتي الآن نحو 500 محلا تجاريا في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلي 4 آلاف محلًا على مستوي الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وقال كمال، خلال تصريحات صحفية أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين 50 إلي 70%، وأشار إلى أن الاوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب الي وزارة التموين ودراسته.

وشدد كمال على أنه ستكون هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأكد كمال وجود تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت كمال إلي أن التاجر يحتاج الاوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلي 70%.

من جهته قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.