الغمري يكشف دور الاتحاد الأوروبي والمخابرات البريطانية في تحريض الإخوان

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، اعترافات للإخواني حسام الغمري، يحكي فيها قصة خروجه من مصر بعد ثورة 30 يونيو، وما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وتعاونها مع أجهزة مخابرات أجنبية من أجل إحداث الفوضى في مصر.

وأكد الغمري، أن الإخوان تجار ثورات ولا يتحركون إلا بإشارة من المستعمر الغربي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كان له دور كبير في تحريك الجماعة الإرهابية.



وتحدث الغمري، عن علاقة الإخوان الإرهابية بالمخابرات البريطانية، قائلا:«إبراهيم منير قال لو جالي استدعاء من المخابرات البريطانية أنا هقول على كل حاجة».

وأشار الغمري، إلى أن الإخوان يسعون دائما إلى الانقسام السياسي والمجتمعي، والتعامل مع الأجهزة والمخابرات الأجنبية ضد مصالح الوطن.