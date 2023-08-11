عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. وفاة طرزان الغربية.. أضرار كارثية تسببها المنشطات لجسم الإنسان.. لمرضى الضغط.. احذروا هذه المشروبات تسبب كوارث صحية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

وفاة طرزان الغربية.. أضرار كارثية تسببها المنشطات لجسم الإنسان

اثارت وفاة لاعب كمال الأجسام طارق محمد صاحب العقد الرابع من عمره والمعروف إعلاميا بطرزان الغربية وصاحب ألعاب القوى الخارقة بسبب تناول جرعة منشطات تسببت في وفاته جراء أزمة قلبية مفاجئة ..  جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا  حول اضرار المنشطات ، الأمر الذي جغلنا نفتح موضوع مخاطر المنشطات والمكملات الغذائية  التي يتناولها لاعبي كمال الاجسام علي الجسم، ونرصد اهم مخاطرها وفقا لموقع mindbodygreen

txt

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

txt

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

للنساء .. احذرن الزعل قبل النوم يسبب أضرارًا صحية خطيرة مميتة

اعتادت بعض السيدات على البكاء قبل النوم،  كمتنفس لهن بسبب تعرضهن  للضيق والحزن و الضغوطات والأحداث التي تعرضن لها على مدار اليوم، ويشعرن بعدها بالراحة النفسية بعد البكاء قبل النوم، دون أن يدركن خطورة ذلك حيث إن الأطباء وصفوه بالهدوء الذي يسبق عاصفة الأضرار التي يتعرضن لها إثر هذا البكاء والزعل قبل النوم

لمرضى الضغط.. احذروا هذه المشروبات تسبب كوارث صحية

تؤثر الأطعمة والمشروبات بشكل كبير على أصحاب الضغط المرتفع، لأنه يحتاج لاتباع نمط غذائي صحي للحفاظ على مستويات ضغط الدم.

طرزان الغربية المنشطات الزعل الضغط الحزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تعرّض رضوى الشربيني للتحرش .. مفاجأة صادمة لهؤلاء الأشخاص

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

موضوعات متعلقة

مهم جدا.. تناول هذه الأطعمة يمدك بالأكسجين

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول جبن الماعز

هتخس بسرعة.. تناول ماء هذه الخضار وشاهد النتيجة

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لن تصدق.. المضادات الحيوية تتأثر بسبب غريب مما يؤدي للوفاة |تفاصيل

ترشيحاتنا

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

في يوم الجمعة.. 40 دعاء للمريض والمتوفى

لقائدى السيارات..غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق بقانون المرور

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

حدث ليلا | اكتشاف حيتان عاشت بمصر قبل 41 مليون عام.. مفاجأة في وفاة الدبابة "طارق محمود".. تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال بايدن.. زلزال عنيف يضرب اليابان

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

The Lincoln Lawyer يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس في مصر| تعرف على قصته

علماء على متن سفينة أبحاث يسحبون شباكهم ليجدوا مخلوقا غريبا .. تفاصيل

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

فيديو

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ