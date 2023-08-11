نشرة المرأة والصحة.. وفاة طرزان الغربية.. أضرار كارثية تسببها المنشطات لجسم الإنسان.. لمرضى الضغط.. احذروا هذه المشروبات تسبب كوارث صحية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

اثارت وفاة لاعب كمال الأجسام طارق محمد صاحب العقد الرابع من عمره والمعروف إعلاميا بطرزان الغربية وصاحب ألعاب القوى الخارقة بسبب تناول جرعة منشطات تسببت في وفاته جراء أزمة قلبية مفاجئة .. جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حول اضرار المنشطات ، الأمر الذي جغلنا نفتح موضوع مخاطر المنشطات والمكملات الغذائية التي يتناولها لاعبي كمال الاجسام علي الجسم، ونرصد اهم مخاطرها وفقا لموقع mindbodygreen

اعتادت بعض السيدات على البكاء قبل النوم، كمتنفس لهن بسبب تعرضهن للضيق والحزن و الضغوطات والأحداث التي تعرضن لها على مدار اليوم، ويشعرن بعدها بالراحة النفسية بعد البكاء قبل النوم، دون أن يدركن خطورة ذلك حيث إن الأطباء وصفوه بالهدوء الذي يسبق عاصفة الأضرار التي يتعرضن لها إثر هذا البكاء والزعل قبل النوم

تؤثر الأطعمة والمشروبات بشكل كبير على أصحاب الضغط المرتفع، لأنه يحتاج لاتباع نمط غذائي صحي للحفاظ على مستويات ضغط الدم.