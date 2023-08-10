مشايخ شمال سيناء: الرئيس السيسي حريص على إحداث التنمية

أكد الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء، أن أبناء قبائل سيناء يتعاونون مع القوات المسلحة منذ سنوات طويلة ومستمرون في هذا التعاون.

وقال عيسى الخرافين في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ": "تم دحر الإرهاب في ظروف صعبة بفضل تضحيات القوات المسلحة وأبناء القبائل".

وأضاف عيسى الخرافين: "كلنا نعمل تحت راية الرئيس السيسي والقوات المسلحة لدحر الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في سيناء كلها ".

وتابع عيسى الخرافين: "الحال تبدل في سيناء والتنمية في سيناء تحدث على قدم وساق في كافة القطاعات ".

وأكمل عيسى الخرافين:" الرئيس السيسي حريص على تعمير سيناء بشكل كامل"، مضيفا:" نطالب بمجيء الكثير من المصريين من مختلف انحاء الجمهورية للعمل والعيش في سيناء ".