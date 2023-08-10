خبير استراتيجي: شهادة حسام الغمري ضد جماعة الإخوان الإرهابية كشفت مخططاتهم الخارجية

أكد محمد مرعي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التنظيم الدولي للإخوان لديه عباءة مالية كبيرة تترجم من خلال بعض الشركات في الخارج، وهذه العباءة المالية تستخدم في تنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن شهادة الإخواني المنشق حسام الغمري، ضد جماعة الإخوان الإرهابية كشفت مخططاتهم الخارجية.

وتابع خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن شهادة حسام الغمري طرحت اسم عبد الرحمن أبو دية، وهو إخواني فلسطيني اسمه تردد على مدار السنوات الأربعة الماضية.