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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للهروب من الحر الشديد..كورنيش النيل ملاذ المواطنين للتنزه والاستمتاع بالمنيا|شاهد

أهالي المنيا يستمتعون
أهالي المنيا يستمتعون بجمال الكورنيش

كورنيش النيل بالمنيا يعد متنفسا جاذبا للأسر والعائلات للتنزه والاستمتاع في موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد وذلك للجلوس وسط الطبيعه الساحرة وتحت الأشجار من أجل جو لطيف واعتدال في درجات الحرارة مع بدء دخول الليل.

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تقول سناء على ونرمين حسن ورحاب ثابت من أبناء المنيا أن الأسر والعائلات يأتون إلى الكورنيش للتمتع بجمال الطبيعه وبعيدا عن الشقق السكنيه والمنازل والحر الشديد الذي نعاني منه في الفترة الحالية وناتي إلى هنا ومعنا المأكولات والمشروبات للجلوس أطول فترة ممكنه ونمارس رياضة المشي بالممشي ونعتبرة يوم فسحه وتغير للمزاح لعودة النشاط من جديد ولقضاء وقت جميل وهاديء

وأشار  أشرف رضا وفوزي صلاح ونجيب السيد  ان  الأطفال أيضا يستمتعون بالكورنيش حيث يلعبون  في المساحات الكبيرة في الأماكن المفتوح ويقومون بشراء الألعاب والبالونات بأشكالها المختلفة والجميلة كما نقوم أيضا بالتنزة بنهر النيل واستقلال اللنشات النهريه والمراكب الشراعيه ونحرص على التصوير بمناطق التصوير بالكورنيش وسط الخلفيات الرائعه فالكورنيش فسحه جميله غير مكلفه ومكان شيق وراقي وخاصتا بعد التطوير. 

وقال ابراهيم محمود ويوسف ضاحي وخالد عبد الرزاق ان كورنيش النيل بعد التطوير تحول إلى متنفس حضارى حقيقي، يستوعب الأهالى ويليق بهم ويأتى فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها للاستمتاع به فهو ملك لنا جميعاً  والحفاظ عليه واجب علينا ولابد منه.

فكورنيش النيل بالمنيا تم تطويرة على ثلاث مراحل المرحله الأولى امتدت بطول 290 متراً بداية من نادى الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادى الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

فيما تضمنت المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش والتى بلغ طولها 295 متر مسطحات خضراء واسعة ومنطقة تصوير ومنطقة مخصصة للعائلات بينما المرحلة الثالثة والأخيرة امتدت بطول 150 مترا حتى نادى المنيا الرياضى.


ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  أن كورنيش النيل ملك للجميع ويجب الحرص والحفاظ عليه حيث تم تركيب كاميرات مراقبة.

ولفت إلى أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم من أولويات المحافظة، والذى يأتى فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا القاضي أهالى المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مشيرا إلى أن وعى المواطن هو الأساس في الحفاظ على الكورنيش وجماله فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطنى ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا
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