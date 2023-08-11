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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

شاطئ
شاطئ

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا من نزول البحر اليوم في عدة مدن ساحلية ، بالتزامن مع وجود الملايين في المصايف خلال الأيام الحالية، خاصة بعد غرق نجل حسن يوسف في أحد شواطئ البحر المتوسط قبل عدة أيام.

شواطئ

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح اليوم على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين-الإسكندرية - بلطيم - دمياط- بورسعيد ) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

احذروا الغرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نزول البحر اليوم الجمعة وغدا السبت نظرا لارتفاع الموج بشكل كبير والذي يعرض الكثير إلى الغرق حال نزول البحر .

ويكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

أما البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس الآن على القاهرة

وفي سياق متصل كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تشهد البلاد  تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويسود اليوم ، طقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون الجو معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب نشرة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية 

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  بحسب الأرصاد على محافظات ومدن مصر

  • العظمى الصغرى
  • القاهرة 33 24
  • العاصمة الإدارية 34 24
  • 6 أكتوبر 34 23
  • بنهــــا 33 24
  • دمنهور 33 24
  • وادي النطرون 34 23
  • كفر الشيخ 32 23
  • المنصورة 34 24
  • الزقازيق 34 24
  • شبين الكوم 33 24
  • طنطا 33 23
  • دمياط 30 25
  • بورسعيد 31 25
  • الإسماعيلية 34 23
  • السويس 33 24
  • العريش 30 24
  • رفح 30 24
  • رأس سدر 40 25
  • نخل 38 20
  • كاترين 33 17
  • الطور 36 26
  • طابا 36 25
  • شرم الشيخ 38 29
  • الإسكندرية 30 23
  • العلمين الجديدة 30 23
  • مطروح 29 23
  • السلوم 32 24
  • سيوه 36 23
  • رأس غارب 37 28
  • الغردقة 38 28
  • سفاجا 37 29
  • مرسى علم 38 29
  • شلاتين 40 28
  • حلايب 37 30
  • أبو رماد 38 30
  • رأس حدربة 37 28
  • الفيوم 36 24
  • بني سويف 36 24
  • المنيا 36 24
  • أسيوط 37 23
  • سوهاج 38 25
  • قنا 39 25
  • الأقصر 40 26
  • أسوان 41 28
  • الوادى الجديد 40 27
  • أبوسمبل 41 28
الأرصاد نزول البحر المصايف البحر المتوسط الاسكندرية الموج حالة الطقس

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