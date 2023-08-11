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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: قائمة بيراميدز تضم أسماء قوية

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن شيكابالا لاعب نادي الزمالك مؤثر في صفوف الفريق الأبيض من الناحية الفنية، مشيرا إلى أنه يجب استخدامه بالطريقة المُثلي من جانب المديريين الفنيين، مشيرا إلى أن لو تم الدفع به في توقيت معين سيفرق مع الفريق الأبيض خلال المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من وقت وجود أوسوريو وقبله فيريرا، لا يتم استخدام شيكابالا بشكل جيد ويتم الدفع به في بعض المباريات بطريقة خاطئة، يجب الدفع به كبديل من أجل استغلاله في الشوط الثاني أو اخر نصف ساعة، لكن يحدث العكس يتم اهدار مجهوده وقته، وعدم تقدير فارق السن".

 

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وأضاف: "قائمة بيراميدز كأسماء تضم عناصر قوية، ولكن ريال مدريد يحصد لقب دوري الأبطال رغم أن هناك فرق أفضل منه كثيرًا، والأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك يكون الوضع مختلف تمامًا، وبعد خسارة الأهلي الدوري موسمين كان ذلك يمثل حدث كبير، وتم الاستعانة بمدرب جديد والنتيجة كانت حصد العديد من الألقاب".

وتابع: "بيراميدز كان بإمكانه الفوز بالدوري ولكنه لم يستطع، وسبق وذكرت ذلك في الدور الأول من الموسم المنتهي، هناك أمور عديدة وعناصر معينة يتوقف عليها حصد لقب قوي مثل بطولة الدوري".

وزاد: "أوسوريو بدون تدعيمات قوية سيجد صعوبة في الزمالك، ومن الصعب الحكم عليه في ظل الظروف الأخيرة التي عاصرها في الفريق الأبيض، فهو يريد ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى ويريد التعاقد مع لاعبين آخرين، وقام بتغيير مراكز عدة لاعبين مثل زيزو وفتوح".

وأكمل: "الإصرار من جانب أوسوريو على نفس التكتيك، في مواجهات الموسم المقبل سيكون صعب، الزمالك قد يفوز ويقدم مستويات جيدة في بعض المباريات لكنه سيجد صعوبة في مواجهات الفرق الكبرى".

وختم: "استفتاء الرابطة بشأن أفضل مدافع كان غريب ولا أعرف من قام بوضع الرباعي، وكيف يتم التقييم؟!، هناك أمور واضحة في كرة القدم يجب وضع الأسماء المرشحة بناء على تقييم فني".

الدوري الزمالك برنامج بوكس تو بوكس بيراميدز الأهلى شيكابالا

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