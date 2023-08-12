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رئيس التحرير
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مرأة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

هل كل الأورام سرطانية؟
هل كل الأورام سرطانية؟ تفاصيل صادمة

يحدث السرطان بسبب النمو غير الطبيعي للخلايا في أجزاء معينة من الجسم، إذا تُرك دون تشخيص ، كما هو الحال في العديد من مرضى السرطان ، ينتشر المرض إلى أعضاء الجسم الأخرى أيضًا. في عام 2020 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 10 ملايين حالة وفاة مرتبطة بالسرطان، كان المرض مسؤولاً عن وفاة واحدة من كل ست وفيات في ذلك العام، هذه المعلومات المقلقة تجعل من الضروري فهم أسباب السرطان ولماذا لا ينبغي تجاهل الأورام من أي نوع.

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ما هو الورم؟

في جسم الإنسان الطبيعي ، تنمو الخلايا وتتكاثر طوال حياة الفرد، تموت الخلايا القديمة أو تتضرر وتتولد خلايا جديدة للقيام بوظائفها البيولوجية، في بعض الأحيان تنقطع هذه العملية ويبدأ تكاثر خلوي غير طبيعي، تشكل هذه الخلايا ورمًا ، وفي حين أن العديد منها لا يتحول إلى خلايا سرطانية ، فإن العديد منها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، أحد أكبر التحديات في تشخيص السرطان وعلاجه هو تحديد الأعراض والتمييز بين الأورام الحميدة والخبيثة.

لا تصبح جميع الأورام سرطانية ، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تجاهل أي منها، الأورام الحميدة ليست سرطانية ولا تغزو الأنسجة الأخرى، تميل إلى النمو ببطء وعادة لا تكون مهددة للحياة، الثؤلول الجلدي هو نوع من الورم لا ينتشر ويبقى محصوراً في مكانه، يمكن إزالتها وعادة لا تعود، تشمل الأمثلة الأخرى للأورام الحميدة معظم الشامات والأورام الليفية وبعض أنواع الخراجات، لكن هذه تتطلب علاجًا طبيًا.

يمكن أن تتطور الأورام الخبيثة إلى سرطان، عادة ما تكون الأورام الخبيثة عبارة عن بقع متقشرة وسميكة، على سبيل المثال ، الطلاوة ، التي يمكن أن تكون العلامة المبكرة لسرطان الفم ، غير مؤلمة ولها أشكال غير منتظمة ولا تختفي حتى عندما يتم التخلص من اللسان، الأورام الخبيثة لها معدل نمو غير منضبط، تتشكل في الخلايا الظهارية (المعدة ، البروستات ، البنكرياس ، الرئة ، الكبد ، القولون ، أو الثدي) ، في العظام ، الغضاريف ، المبايض ، الخصيتين ، المخ ، البطن أو الصدر.

احذر دائمًا من أي نمو غير طبيعي في الجسم، الفحص الذاتي هو المفتاح لإيجاد كتل غير عادية ، خاصة في الثدي وسرطان القولون والمستقيم، بالنسبة للأنواع الأخرى من السرطان مثل اللوكيميا ، حيث لا تتشكل الكتل ، يمكن للمرء أن ينتبه للأعراض الرئيسية مثل زيادة نوبات العدوى ، أو تكرار الكدمات أو النزيف، لا تتأخر وتزور الطبيب في اللحظة التي تلاحظ فيها وجود ورم أو أي علامات مستمرة للسرطان.

كيف يتم فحص الورم السرطاني؟

من المرجح أن يفحصك طبيبك جسديًا، سيتم فحص التغييرات في لون الجلد حول الكتل بعناية. يوصى أيضًا بإجراء اختبار الدم واختبار البول أولاً. يتم تشخيص السرطان أيضًا باستخدام اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) ، ومسح العظام ، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) ، والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.

إنه اعتقاد خاطئ بأن الخزعة تزيد من سوء نمو السرطان، الخزعة إجراء طبي شائع في علاج السرطان، في الخزعة ، يأخذ الأطباء عينة صغيرة من الأنسجة ويحددون خصائص السرطان ونوعه، يقول خبراء الصحة أن الخزعة التي يتم إجراؤها في الوقت المناسب يمكن أن تساعد المريض في الحصول على العلاج الطبي في أقرب وقت ممكن.
 

المصدر: timesofindia.i

 

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