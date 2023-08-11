سعودي وأمريكي.. عرضان لضم نيمار من باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن وجود منافسة سعودية أمريكية، للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": يعمل كل من نيمار وباريس سان جيرمان عبى إيجاد أفضل حل للانفصال في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:" نيمار لديه عرضان من الهلال والسعودي والدوري الأمريكي، يجب أن يقرر برشلونة ما إذا كان يريد المحاولة".

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.