الفرق بين قوة الشخصية والتسلط عند المرأة والرجل.. خبير التنمية البشرية يوضح

قال الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية إن الفرق بين الشخصية القوية والشخصية المتسلطة فارق كبير فالشخصية القوية هي التي تظهر في تحدي المواقف المختلفة، فالشخصية القوية تتمثل في الجانب الالتزامي وعدم الانسحاب من المواقف المختلفة التى تواجهها، فدائما ما تركز الشخصية القوية على عدم التدخل في تربية أبنائها ومساعدة أبنائها على النجاح وتربيتهم على الألتزام والقيم.

الشخصية المتسلطة تتسم بالعنف والحدة

وأوضح إلياس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر أن الشخصية المتسلطة تنشأ من التربية منذ الصغر بإحساس الطفل بكونه وحيد وشعوره الدائم بالوحدة والعزلة، وعدم أهتمام من حوله به ومن هنا تبدأ تكوين الشخصية المتسلطة، مؤكدا أن هذا النوع من الشخصيات يصدر دائما أوامر تجاه الأشخاص من حوله، وادئما ما يوجه رغباته بصيغة أوامر واجب تنفيذها.

ردود أفعالها زائفة ويهرب من حولها لعنفها وحدتها وتسلطها

وأكد خبير التنمية البشرية، أن الشخصية المتسلطة دائمة الشعور بأنها هى الأنجح والاذكي والأصح، فيأتى دائما التسلط بأنفعالات زائفة وعند الأختلاف يصدر منها كلمات وتصرفات شديدة الحدة، كما تستخد ألفاظ ليست جيدة لذلك يحاول من حوها تجنبها، فهذه الشخصية تظهر بالمظهر القيادي ولكنها على العكس تماما بل تحاول إثبات نفسها بهذه الطريقة، فالشخصية المتسلطة تتسم بـ "العنف والحدة"، وكل من حولها ينفض مع مرور الوقت، وتحاول أن تعود للعزلة.

ولفت خبير التنمية البشرية إلى أن المرأة تتميز بأنوثتها وليس بنجاحها، فالرجل الشرقي لا ينظر إلى المرأة الناجحة بقدر ما ينظر إلى أنوثتها، وجمالها، ورشاقتها، وتوافر جميع ملامح الأنوثة بها، مشيرا إلى أن المرأة القوية تجمع بين قوتها وأنوثها ونجاحها في العمل.