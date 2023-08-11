ثقافة القناة وسيناء تناقش خطة وفعاليات الأنشطة الفنية

استقبل دكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم الققافى بالقناه ومديري الادارات والعاملين برئاسة الإقليم أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي بعد عودته لرئاسة الإقليم مرة أخرى.

وأكد ضرورة استكمال مسيرة التنمية ومناقشة آليات العمل الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية .

كما فتح باب الحوار مع مديري الإدارات ومناقشتهم في عدة نقاط تخص أعمال الإدارة وما يقابلها من إيجابيات وسلبيات أثناء التنفيذ وقام الاجتماع علي عدة محاور أهمها:

* مناقشة العقبات التي تواجه العمل الاداري وسبل حلها .

* وجه رئيس الإقليم مشددا بالتنبيه علي مراعاة تسهيل الإجراءات اللازمة لتسير العمل وخاصة أثناء تحركاته ومروره علي المواقع الثقافية.

* ‏كما دعا سيادته لانعقاد الإجتماع القادم بالسادة مديري عموم الفروع الثقافية التابعة للإقليم الاثنين المقبل.