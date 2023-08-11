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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرًا السعودية.. أول تعليق من محمد رمضان بعد عرض ع الزيرو بالرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

احتفل أمس؛  الفنان محمد رمضان  بالعرض الخاص لفيلمه ع الزيرو ؛ في الرياض.

ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: من عرض فيلم ع الزيرو أمس في الرياض، حب وحسن استقبال متوقع من الجمهور السعودي الغالي الداعم لي منذ بدايتي، شكرًا السعودية ملكا وولي العهد وشعبا.. ثقة في الله نجاح دائما وأبدا.

محمد رمضان :

يحتفل صناع فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان بالعرض الخاص للفيلم من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لعرضه في سينمات الخليج ويحضر العرض الخاص، النجم محمد رمضان، والنجمة جومانا مراد، و الفنان إسلام إبراهيم و الطفل منذر مهران و مؤلف العمل مدحت العدل و المخرج محمد العدل والمنتج جمال العدل، و دارين الخطيب نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه.


يذكر أن الفيلم يناقش قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الأحداث و يصبح من الأغنياء.


الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل و أحمد العدل و استوديوهات ڤوكس.

محمد رمضان ع الزيرو

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