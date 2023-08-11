موعد مباراة أهلي جدة والحزم في افتتاح الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يفتتح فريق أهلي جدة الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، اليوم الجمعة، بمواجهة الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

موعد مباراة أهلي جدة والحزم والقنوات الناقلة



وتنطلق مباراة أهلي جدة والحزم في تمام التاسعة مساء، وتنقل عبر شبكة SSC السعودية.

أهلي جدة ضد الحزم



ويطمح أهلي جدة بقيادة صفقاته الجديدة رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وآلان سانت ماكسيمين وفرانك كيسي، في حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، والدخول في المنافسة مبكرا.

وعاد الأهلي لدوري روشن سريعا، بعد هبوطه لدوري يلو الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة تلقت الموافقة الرسمية من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة بحصولها على شهادة الكفاءة المالية بعد استيفاء جميع الشروط.

وأضافت أن مواجهة الأهلي أمام الحزم في افتتاح منافسات الدوري السعودي ستشهد مشاركة جميع لاعبي الفريق الجدد من الأجانب والمحليين وسيبقى قرار مشاركتهم في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية بيد ماتياس يايسله المدرب.

في المقابل، يأمل الحزم في تحقيق مفاجأة بخطف نتيجة إيجابية من الراقي على أرضه ووسط جماهيره.