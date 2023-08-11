برلماني : عدم منطقية الشائعات عبر السوشيال ميديا جعلتها بلا تأثير على المواطن

طالب النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة شن حملات إعلامية لتعريف المواطنين بما ينشر من شائعات عبر السوشيال ميديا، لافتا النظر إلى انتشار عدد كبير من الشائعات عبر السوشيال ميديا الفترة الأخيرة سواء حول رموز دينية وفنية او مشروعات قومية تابعة للدولة.

وأكمل هلال في تصريحاته لـ صدى البلد ان عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، لافتا النظر إلى ان دولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانون تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.

ونوه عضو اللجنة التشريعية إلى قانون حرية تداول المعلومات والتي عقد جلسة بشأنه بالحوار الوطني ضمن المحور الاجتماعي، موضحا ان سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة وأداة هامة للقضاء على الشائعات.